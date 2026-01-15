13ème Nuit des Conservatoires CRR de Limoges Limoges

13ème Nuit des Conservatoires

CRR de Limoges
9 Rue Fitz James
Limoges
Haute-Vienne

30 janvier 2026

fin : 2026-01-30

2026-01-30

A l’occasion de la treizième Nuit des Conservatoires, le CRR de Limoges propose de profiter d’un moment festif aux côtés de ses élèves musiciens, danseurs et chanteurs, avec différentes prestations. Au programme du jazz, des groupes de musique de chambre, des chorales, des ensembles de classe, de la danse, des orchestres, un concert itinérant du pôle clavier…

Elle célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme de tous les établissements, publics ou associatifs, qui ont pour missions de sensibiliser, former les amateurs et les professionnels, diffuser du spectacle vivant et soutenir toutes les pratiques artistiques.

Cet événement permettra à tous d’apprécier la richesse, la vitalité, la diversité des conservatoires, lieux de formation indispensables du spectacle vivant.

Entrée libre et sans réservation dans la limite des places disponibles. .

