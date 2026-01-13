13ème Nuit des Conservatoires LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

13ème Nuit des Conservatoires

Le Conservatoire vous invite à la 13ème Nuit des Conservatoires ! Venez découvrir les différentes facettes de notre établissement avec des concerts non stop de 18h à 22h30 !

18 h 18 h 30 Méli-mélo d’instruments accompagnés au piano par Pascale Barrère-Dedun

18 h 30 18 h 45 Orchestres à vents juniors du site de la Nef et du site de Raon-l’Étape, dirigés par Aline Perrin et Clément Foissel

18 h 45 19 h Ensemble de cuivres du site de Raon-l’Étape, dirigé par Aline Perrin

19 h 19 h 30 Ensemble de violons et guitares, avec Claire Thiébaut et Cédric Boulogne

19 h 30 20 h Ensemble vocal dirigé par Émilie Meistersheim

20 h 20 h 45 Ateliers de jazz de Luc Bartoli

20 h 45 21 h Élèves de la classe de jazz de Stéphane Escoms

21 h 21 h 45 Classe de chant musiques actuelles de David Obeltz

21 h 45 22 h 30 Concert du duo Drops and Brandy (musique irlandaise) avec Véronique Vallée et Bernhard Ebster, tout sur le plateau de la Nef et entrée libre !Tout public

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr

English :

The Conservatoire invites you to the 13th Nuit des Conservatoires! Come and discover the different facets of our establishment with non-stop concerts from 6 pm to 10:30 pm!

18 h ? 6:30 p.m.: Méli-mélo of instruments accompanied on piano by Pascale Barrère-Dedun

6:30 6:45 pm: Junior wind orchestras from the La Nef and Raon-l?Étape sites, conducted by Aline Perrin and Clément Foissel

6.45 pm to 7 pm: Brass ensemble from the Raon-l?Étape site, conducted by Aline Perrin

19 h ? 7:30 pm: Violin and guitar ensemble, with Claire Thiébaut and Cédric Boulogne

7:30 to 8 p.m.: Vocal ensemble conducted by Émilie Meistersheim

8 8:45 pm: Luc Bartoli’s jazz workshops

8:45 9 p.m.: Students in Stéphane Escoms’ jazz class

9 ? 9:45 p.m.: David Obeltz’s contemporary music singing class

9:45 10:30 pm: Concert by the Drops and Brandy duo (Irish music) with Véronique Vallée and Bernhard Ebster, all on the Nave stage, free admission!

