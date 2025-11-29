13ÈME NUIT DU CINÉMA

Salle des fêtes Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Soirée cinéma, avec trois films projetés et un repas

Portraits de femmes de divers continents .

Salle des fêtes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 45 11 42 58 association.madeinpais@gmail.com

English :

Movie night, with three films and a meal

German :

Filmabend mit drei gezeigten Filmen und einem Essen

Italiano :

Serata film, con tre film e un pasto

Espanol :

Noche de cine, con tres películas y una comida

L’événement 13ÈME NUIT DU CINÉMA Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2025-11-14 par 34 ADT34