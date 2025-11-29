13ÈME NUIT DU CINÉMA Fraisse-sur-Agout
Salle des fêtes Fraisse-sur-Agout Hérault
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29 2025-11-30
Soirée cinéma, avec trois films projetés et un repas
Portraits de femmes de divers continents .
Salle des fêtes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 45 11 42 58 association.madeinpais@gmail.com
English :
Movie night, with three films and a meal
German :
Filmabend mit drei gezeigten Filmen und einem Essen
Italiano :
Serata film, con tre film e un pasto
Espanol :
Noche de cine, con tres películas y una comida
