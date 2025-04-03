13ème rencontre des arts créatifs Salle André Ravache Le Pouliguen
13ème rencontre des arts créatifs Salle André Ravache Le Pouliguen vendredi 10 avril 2026.
13ème rencontre des arts créatifs
Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Exposition et vente … 50 exposants, artistes peintres, sculpteurs, collages, aquarellistes, artisans créateurs. .
Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire pouligcollectiv@yahoo.fr
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L’événement 13ème rencontre des arts créatifs Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44