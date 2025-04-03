13ème rencontre des arts créatifs Salle André Ravache Le Pouliguen

13ème rencontre des arts créatifs

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Exposition et vente … 50 exposants, artistes peintres, sculpteurs, collages, aquarellistes, artisans créateurs. .

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire pouligcollectiv@yahoo.fr

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L’événement 13ème rencontre des arts créatifs Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44