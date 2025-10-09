13ème Salon d’automne Salle multi-activités Sévignacq

13ème Salon d'automne Salle multi-activités Sévignacq jeudi 9 octobre 2025.

Salle multi-activités Place de la Chênaie Sévignacq Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-10

2025-10-09 2025-10-11

Exposition d'œuvres d' artistes peintres, sculpteurs, céramistes et présentation des œuvres des enfants des écoles sur le thème Johan Miro .

Salle multi-activités Place de la Chênaie Sévignacq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 50 21

