13ème Salon d’automne Salle multi-activités Sévignacq

Salle multi-activités Place de la Chênaie Sévignacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-10
2025-10-09 2025-10-11
Exposition d’œuvres d’ artistes peintres, sculpteurs, céramistes et présentation des œuvres des enfants des écoles sur le thème Johan Miro . .
Salle multi-activités Place de la Chênaie Sévignacq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 50 21
