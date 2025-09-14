13ÈME TRAIL DES CAMINOLS Bédarieux

L’association Bédarieux Course Nature 34 propose, avec le concours de la Ville de Bédarieux, de la Communauté de Communes Grand Orb, du Département de l’Hérault, et le soutien logistique d’Hérault Sport, la treizième édition du Trail des Caminols.

Le dimanche 14 septembre au départ de la Tuilerie, dès 9h, une randonnée très gourmande de 9 km avec de nombreuses surprises gustatives locales, entrée, plat, dessert, puis à 10h, un Trail de 13 km 450 D+, comptant pour le challenge du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, raviront les amateurs.

Les inscriptions sont à prendre en ligne jusqu’au 13 septembre 18h 15 euros ou sur place le 14 septembre à partir de 8h30 20 euros.

Horaires

De 8h30 à 9h45 Retrait dossards et dernières inscriptions

Départ Randonnée 15 euros adultes 10 euros enfants de moins de 12 ans

9h55 Briefing

10h Départ

12h Remise des Prix .

La Tuilerie Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

English :

The Bédarieux Course Nature 34 association, with the support of the Ville de Bédarieux, the Communauté de Communes Grand Orb, the Département de l?Hérault, and the logistical backing of Hérault Sport, is staging the thirteenth edition of the Trail des Caminols.

German :

Der Verein Bédarieux Course Nature 34 veranstaltet mit Unterstützung der Stadt Bédarieux, der Communauté de Communes Grand Orb, des Département de l’Hérault und der logistischen Hilfe von Hérault Sport die dreizehnte Ausgabe des Trail des Caminols.

Italiano :

L’associazione Bédarieux Course Nature 34, con il sostegno della città di Bédarieux, della Communauté de Communes Grand Orb, del dipartimento dell’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, organizza la tredicesima edizione del Trail des Caminols.

Espanol :

La asociación Bédarieux Course Nature 34, con el apoyo de la ciudad de Bédarieux, la Communauté de Communes Grand Orb, el departamento del Hérault y el apoyo logístico de Hérault Sport, organiza la decimotercera edición del Trail des Caminols.

L’événement 13ÈME TRAIL DES CAMINOLS Bédarieux a été mis à jour le 2025-08-26 par 34 HERAULT SPORT