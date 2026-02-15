13ÈME VAILHAUTRAIL Place des Dolmens et Salle polyvalente Vailhauquès

13ÈME VAILHAUTRAIL

Place des Dolmens et Salle polyvalente 230 Rue des Écoles Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Des Trails 8 et 18 km, des courses enfants, une marche nordique de 8 km et une randonnée familiale de 8 km, sont au programme de cette 6e étape du challenge du Pic Saint Loup 2025 2026.

L’association les Renards du Vailhautrail organise avec le concours de la Ville de Vailhauquès, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 13e édition du Vailhautrail.

Des Trails 8 et 18 km, des courses enfants, une marche nordique de 8 km et une randonnée familiale de 8 km, sont au programme de cette 6e étape du challenge du Pic Saint Loup 2025 2026.

Courses enfants

8h00 8h45 inscriptions et retraits de dossards des courses enfants

09h00-09h30 Courses minimes et éveils athlétiques

09h30-10h00 Courses Benjamins et baby athlé

10h00-10h20 Courses Poussins

Trails et Marches nordiques

8h30 retrait des dossards

10h20 Briefing du 18 km

10h30 départ 18 km

10h35 Briefing du 8 km 10h45 départ 8 km

10h45 départ marche nordique

10h45 départ randonnée familiale

12h00 Podiums 8 km

12h50 Podiums 18 km .

Place des Dolmens et Salle polyvalente 230 Rue des Écoles Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trails of 8 and 18 km, children’s races, an 8 km Nordic walk and an 8 km family hike are on the program for this 6th stage of the Pic Saint Loup 2025 2026 challenge.

L’événement 13ÈME VAILHAUTRAIL Vailhauquès a été mis à jour le 2026-02-11 par 34 HERAULT SPORT