13ÈME VAILHAUTRAIL Place des Dolmens et Salle polyvalente Vailhauquès

Des Trails 8 et 18 km, des courses enfants, une marche nordique de 8 km et une randonnée familiale de 8 km, sont au programme de cette 6e étape du challenge du Pic Saint Loup 2025 2026.
L’association les Renards du Vailhautrail organise avec le concours de la Ville de Vailhauquès, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 13e édition du Vailhautrail.
Courses enfants
8h00 8h45 inscriptions et retraits de dossards des courses enfants
09h00-09h30 Courses minimes et éveils athlétiques
09h30-10h00 Courses Benjamins et baby athlé
10h00-10h20 Courses Poussins
Trails et Marches nordiques
8h30 retrait des dossards
10h20 Briefing du 18 km
10h30 départ 18 km
10h35 Briefing du 8 km 10h45 départ 8 km
10h45 départ marche nordique
10h45 départ randonnée familiale
12h00 Podiums 8 km
12h50 Podiums 18 km .
Place des Dolmens et Salle polyvalente 230 Rue des Écoles Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie
English :
Trails of 8 and 18 km, children’s races, an 8 km Nordic walk and an 8 km family hike are on the program for this 6th stage of the Pic Saint Loup 2025 2026 challenge.
