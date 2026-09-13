13ème vide-armoires du Comité des Fêtes de La Bourgonce La Bourgonce
dimanche 11 octobre 2026 · La Bourgonce
Informations pratiques
La Bourgonce
13ème vide-armoires du Comité des Fêtes de La Bourgonce
121 Le centre La Bourgonce Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Le Comité des Fêtes de La Bourgonce (88) organise son 13ème vide-armoires
Entrée libre et gratuite pour les visiteurs. Restauration rapide et buvette sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants par téléphone, le soir de 19h à 20h.
Attention, le nombre de places est limité.Tout public
0 .
121 Le centre La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 7 82 83 26 09
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English :
The La Bourgonce (88) Festival Committee is organizing its 13th garage sale.
Admission is free for visitors. Fast food and refreshments available on site.
Exhibitors must make a reservation by phone between 7:00 p.m. and 8:00 p.m.
Please note that space is limited.
L’événement 13ème vide-armoires du Comité des Fêtes de La Bourgonce La Bourgonce a été mis à jour le 2026-09-04 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES