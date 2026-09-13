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13ème vide-armoires du Comité des Fêtes de La Bourgonce La Bourgonce

dimanche 11 octobre 2026 · La Bourgonce

13ème vide-armoires du Comité des Fêtes de La Bourgonce La Bourgonce

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
121 Le centre
Ville
88470 La Bourgonce
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

La Bourgonce

13ème vide-armoires du Comité des Fêtes de La Bourgonce

121 Le centre La Bourgonce Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Le Comité des Fêtes de La Bourgonce (88) organise son 13ème vide-armoires
Entrée libre et gratuite pour les visiteurs. Restauration rapide et buvette sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants par téléphone, le soir de 19h à 20h.
Attention, le nombre de places est limité.Tout public
0  .

121 Le centre La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est +33 7 82 83 26 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The La Bourgonce (88) Festival Committee is organizing its 13th garage sale.
Admission is free for visitors. Fast food and refreshments available on site.

Exhibitors must make a reservation by phone between 7:00 p.m. and 8:00 p.m.
Please note that space is limited.

L’événement 13ème vide-armoires du Comité des Fêtes de La Bourgonce La Bourgonce a été mis à jour le 2026-09-04 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES