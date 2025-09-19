13èmes Journées de Printemps de l’AFSORL Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice
Alpes-Maritimes
Début : Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-09-20
2025-09-19
13èmes journées pluridisciplinaires de l’AFSORL (Association française du sommeil ORL)
Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
13th Multidisciplinary Days of the AFSORL (French ENT Sleep Association)
German :
13. multidisziplinäre Tage der AFSORL (Association française du sommeil ORL)
Italiano :
13a Giornata multidisciplinare dell’AFSORL (Associazione Francese del Sonno ORL)
Espanol :
xIII Jornadas Multidisciplinares de la AFSORL (Asociación Francesa de Otorrinolaringología del Sueño)
