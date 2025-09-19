13èmes Journées de Printemps de l’AFSORL Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice

13èmes Journées de Printemps de l’AFSORL Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice vendredi 19 septembre 2025.

Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19

13èmes journées pluridisciplinaires de l’AFSORL (Association française du sommeil ORL)

English :

13th Multidisciplinary Days of the AFSORL (French ENT Sleep Association)

German :

13. multidisziplinäre Tage der AFSORL (Association française du sommeil ORL)

Italiano :

13a Giornata multidisciplinare dell’AFSORL (Associazione Francese del Sonno ORL)

Espanol :

xIII Jornadas Multidisciplinares de la AFSORL (Asociación Francesa de Otorrinolaringología del Sueño)

