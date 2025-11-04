14 agences Sud Mayenne recrutent !!! Tous profils bienvenus Château-Gontier-sur-Mayenne – Agence CHATEAU GONTIER Château-Gontier

14 agences Sud Mayenne recrutent !!! Tous profils bienvenus Mardi 4 novembre, 10h00 Château-Gontier-sur-Mayenne – Agence CHATEAU GONTIER Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T10:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T10:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Venez découvrir les nombreuses opportunités d’emploi des agences Sud Mayenne, dans divers secteurs : – Industrie – Bâtiment – Commerce – Transport – … Tous profils acceptés – DEBUTANT accepté selon les postes. De nombreux postes sont à pourvoir ! Contrats proposés : missions et CDI

Merci d’apporter plusieurs CV – Entretiens individuels avec les agences

Château-Gontier-sur-Mayenne – Agence CHATEAU GONTIER 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517004 »}]

