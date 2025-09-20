14. Château de Bienassis Visites et Théâtre Journées Européennes du Patrimoine Route d’Erquy Erquy

Route d’Erquy Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Découvrez le Château de Bienassis à Erquy lors d’une visite en autonomie, Profitez de cette occasion unique pour explorer les richesses historiques de ce monument tout en vous immergeant dans son ambiance captivante

– Parcours audio interne Parcours audio proposé par 3 points d’intérêts dans les intérieurs. Rentrant dans la peau des personnages ayant habités les murs, des acteurs vous délivrent les secrets de Bienassis.

– Pédagogie et historique Historique de Bienassis et autres détails mémorables consultables grâce à des panneaux sur tout le domaine.

– Guide présent à l’accueil pour toute question.

– Balade bucolique et relaxante, interrompue par 6 représentations théâtrales sur les deux jours (voir l’autre évènement de Bienassis).

Ne manquez pas les représentations théâtrales de « l’Épreuve » de Marivaux, présentées par la Compagnie Dekaïros à cette occasion. Ces spectacles se dérouleront à 11h30, 14h30 et 16h, offrant une expérience culturelle enrichissante qui allie théâtre classique et cadre historique.

Infos réservations sur le site ou par téléphone.

Ticket d’entrée comprenant la visite du domaine et l’accès aux représentations. .

Route d’Erquy Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 03

