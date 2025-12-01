14 duos d’amour Cie Contrepoint AUDITORIUM du conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône
14 duos d’amour Cie Contrepoint
AUDITORIUM du conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 11 EUR
Début : 2025-12-17 19:00:00
fin : 2025-12-17 20:00:00
2025-12-17
Imaginons une superposition de calques où les duos viendraient se colorer mutuellement, donnant du sens et une perspective singulière aux uns et aux autres. Imaginons que l’on s’amuse à rebattre les cartes à chaque duo, comme une nouvelle histoire qui commence ou bien la suite d’un moment déjà vécu. Imaginons qu’une relation puisse avoir différents épilogues.
Imaginons que la relation amoureuse ne soit pas retranscrite en duo. Et qu’un corps en soit constitué de plusieurs.
Quatorze comme une ouverture à la multiplicité des genres, des corps, de l’harmonie à la dissonance, comme une plongée dans notre cartographie amoureuse. .
AUDITORIUM du conservatoire du Grand Chalon 1 Rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
