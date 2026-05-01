Châtenoy-le-Royal

14 e printemps vocal du Choeur variantes

Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La chorale Variantes a le plaisir d’accueillir La Pastourelle pour un concert placé sous le signe du partage et de l’émotion.

Le concert se déroulera en deux parties pour vous faire voyager à travers des univers musicaux variés

La Pastourelle L’ensemble ouvrira le bal en vous dévoilant l’intégralité de son tout nouveau répertoire.

La Variantes La seconde partie sera assurée par les hôtes de la soirée, qui interpréteront leur nouveau programme Une vie d’amours et d’amitiés .

Que vous soyez passionné de chant choral ou simplement curieux de passer un beau moment artistique, ce rendez-vous est fait pour vous.

Venez nombreux !

Venez nombreux le samedi 30 mai à 20h30, salle des fête de Chatenoy le Royal .

Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal 71880 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 59 03 39 Nadinemery@outlook.fr

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English : 14 e printemps vocal du Choeur variantes

L’événement 14 e printemps vocal du Choeur variantes Châtenoy-le-Royal a été mis à jour le 2026-05-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I