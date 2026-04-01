14 ème Bourse aux plantes Vrigny Boischampré
14 ème Bourse aux plantes Vrigny Boischampré dimanche 26 avril 2026.
Boischampré
14 ème Bourse aux plantes
Vrigny Impasse du Petit Jardin Boischampré Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’ Association du Petit Jardin Vrignois organise le 26 avril sa 14 ème Bourse aux plantes.
Elle aura lieu à Vrigny (commune de Boischampré), impasse du Petit Jardin, de 9h30 à 17h.
C’est un événement convivial attendu permettant, dans une ambiance champêtre, d’échanger, acquérir à petit prix, des graines, plantes, boutures, artisanat,…auprès des exposants, tous amateurs et passionnés de jardin. .
Vrigny Impasse du Petit Jardin Boischampré 61570 Orne Normandie +33 6 12 78 14 11
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English : 14 ème Bourse aux plantes
L’événement 14 ème Bourse aux plantes Boischampré a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres d’Argentan Intercom