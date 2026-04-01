14 ème Bourse aux plantes Vrigny Boischampré

Boischampré

14 ème Bourse aux plantes

Vrigny Impasse du Petit Jardin Boischampré Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’ Association du Petit Jardin Vrignois organise le 26 avril sa 14 ème Bourse aux plantes.

Elle aura lieu à Vrigny (commune de Boischampré), impasse du Petit Jardin, de 9h30 à 17h.

C’est un événement convivial attendu permettant, dans une ambiance champêtre, d’échanger, acquérir à petit prix, des graines, plantes, boutures, artisanat,…auprès des exposants, tous amateurs et passionnés de jardin. .

Vrigny Impasse du Petit Jardin Boischampré 61570 Orne Normandie +33 6 12 78 14 11

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English : 14 ème Bourse aux plantes

L’événement 14 ème Bourse aux plantes Boischampré a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres d’Argentan Intercom