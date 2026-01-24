14 ème Carnaval en Pays Foyen Dans les rues d’ Eynesse Eynesse

14 ème Carnaval en Pays Foyen

Eynesse

2026-03-01

2026-03-01

2026-03-01

14ème Carnaval en Pays Foyen à Eynesse.

14h30 départ du défilé de chars.

16h00 jugement de Mr Carnaval, suivi du goûter offert aux enfants.

Buvette sur le parcours. .

75 rue des Régniers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 46 99 70 vincentbrivezac@orange.fr

