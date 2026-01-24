14 ème Carnaval en Pays Foyen Dans les rues d’ Eynesse Eynesse
14 ème Carnaval en Pays Foyen Dans les rues d' Eynesse Eynesse dimanche 1 mars 2026.
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
14ème Carnaval en Pays Foyen à Eynesse.
14h30 départ du défilé de chars.
16h00 jugement de Mr Carnaval, suivi du goûter offert aux enfants.
Buvette sur le parcours. .
Dans les rues d’ Eynesse 75 rue des Régniers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 46 99 70 vincentbrivezac@orange.fr
