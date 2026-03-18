14 ème Fête des Plantes à l’église prieurale de MARCILLAC-LANVILLE 16140. Marcillac-Lanville
14 ème Fête des Plantes à l’église prieurale de MARCILLAC-LANVILLE 16140. Marcillac-Lanville dimanche 5 avril 2026.
14 ème Fête des Plantes à l’église prieurale de MARCILLAC-LANVILLE 16140.
à l’église prieurale de MARCILLAC-LANVILLE Marcillac-Lanville Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
GRATUIT MOINS DE 18 ANS
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
14 ème Fête des Plantes à l’église prieurale de MARCILLAC-LANVILLE 16140.Venez découvrir des producteurs
de plantes, fleurs, vivaces, arbres,
ainsi que du fromage de chèvre, de l’huile bio…
et des artisans d’art
.
à l’église prieurale de MARCILLAC-LANVILLE Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 39 00 46 mosaic.marcillac16@laposte.net
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English :
14th Plant Festival at the Priory Church in MARCILLAC-LANVILLE 16140
plants, flowers, perennials, trees,
as well as goat cheese, organic oil?
and arts and crafts
L’événement 14 ème Fête des Plantes à l’église prieurale de MARCILLAC-LANVILLE 16140. Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Rouillacais