14 ème foire aux plante bénouville environnement Bénouville
14 ème foire aux plante bénouville environnement Bénouville dimanche 26 avril 2026.
Bénouville
14 ème foire aux plante bénouville environnement
1 Rue du Grand Clos Bénouville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
14ᵉ Foire aux plantes Bénouville Environnement
Venez acheter vos boutures, plantes de jardin, vivaces, annuelles, plantes d’intérieur, ainsi que vos plantes potagères ou florales.
Vous pourrez également fabriquer votre piège anti-frelons.
Restauration sur place food-truck. .
1 Rue du Grand Clos Bénouville 14970 Calvados Normandie benouville.environnement.14@gmail.com
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English : 14 ème foire aux plante bénouville environnement
14ᵉ Plant Fair Bénouville Environnement
L’événement 14 ème foire aux plante bénouville environnement Bénouville a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Caen la Mer