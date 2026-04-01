Bénouville

14 ème foire aux plante bénouville environnement

1 Rue du Grand Clos Bénouville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

14ᵉ Foire aux plantes Bénouville Environnement

Venez acheter vos boutures, plantes de jardin, vivaces, annuelles, plantes d’intérieur, ainsi que vos plantes potagères ou florales.

Vous pourrez également fabriquer votre piège anti-frelons.

Restauration sur place food-truck. .

1 Rue du Grand Clos Bénouville 14970 Calvados Normandie benouville.environnement.14@gmail.com

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English : 14 ème foire aux plante bénouville environnement

14ᵉ Plant Fair Bénouville Environnement

L’événement 14 ème foire aux plante bénouville environnement Bénouville a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Caen la Mer