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14 ème foire aux plante bénouville environnement Bénouville

14 ème foire aux plante bénouville environnement Bénouville dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 1 Rue du Grand Clos

Ville : 14970 Bénouville

Département : Calvados

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bénouville

14 ème foire aux plante bénouville environnement

1 Rue du Grand Clos Bénouville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :
2026-04-26

14ᵉ Foire aux plantes Bénouville Environnement
Venez acheter vos boutures, plantes de jardin, vivaces, annuelles, plantes d’intérieur, ainsi que vos plantes potagères ou florales.
Vous pourrez également fabriquer votre piège anti-frelons.
Restauration sur place food-truck.   .

1 Rue du Grand Clos Bénouville 14970 Calvados Normandie   benouville.environnement.14@gmail.com

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English : 14 ème foire aux plante bénouville environnement

14ᵉ Plant Fair Bénouville Environnement

L’événement 14 ème foire aux plante bénouville environnement Bénouville a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Caen la Mer

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