Informations pratiques

Châtillon-le-Roi

14 juillet 2026

Châtillon-le-Roi Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La municipalité célèbre la Fête nationale le mardi 14 juillet 2026 dès 16h30. Ce rendez-vous festif propose des jeux pour petits et grands, un apéritif convivial, une retraite aux flambeaux avec lampions offerts et un grand feu d’artifice vers 23h. Une manifestation locale et gratuite.

La commune célèbre la Fête nationale le mardi 14 juillet 2026 avec un programme d’animations gratuites et familiales. Les festivités débutent à 16h30 par des grands jeux intergénérationnels adaptés aux enfants et aux adultes. Un apéritif convivial sous forme de saucissonnade prolonge ensuite ce moment de partage.

À la nuit tombée, et sous réserve de bonnes conditions météorologiques, le public participe à la traditionnelle retraite aux flambeaux, avec une distribution gratuite de lampions. Le point d’orgue de cette manifestation locale intervient vers 23h avec le tir du grand feu d’artifice.

Par ailleurs, l’organisation recherche des bénévoles volontaires pour le montage du chapiteau le lundi 6 juillet à 18h et son démontage le vendredi 17 juillet à 18h. .

Châtillon-le-Roi 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 61 51 95 46

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English :

The municipality will celebrate National Day on Tuesday, July 14, 2026, starting at 4:30 p.m. This festive event will feature games for all ages, a friendly cocktail reception, a torchlight procession with free lanterns, and a grand fireworks display around 11:00 p.m. This is a local event and admission is free.

L’événement 14 juillet 2026 Châtillon-le-Roi a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GRAND PITHIVERAIS