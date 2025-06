14 juillet à Villefranche repas, feu d’artifice et bal Villefranche-de-Rouergue 14 juillet 2025 07:00

Aveyron

14 juillet à Villefranche repas, feu d'artifice et bal Place Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Venez profitez de ces animations conviviales pour la fête nationale !

Rendez-vous le dimanche 14 juillet pour la fête nationale !

A 19h, Grillades sur la place du Saint Jean,

A 22h30, feu d’artifices à admirer depuis les quais de l’Aveyron, où le ciel villefranchois brillera de 1 000 feux pour célébrer comme il se doit la Fête Nationale.

Puis à 23h, venez dansez au bal, sur la place de la République. .

Place Saint-Jean

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

English :

Come and join in the festive fun!

German :

Kommen Sie und genießen Sie diese geselligen Veranstaltungen zum Nationalfeiertag!

Italiano :

Venite a divertirvi durante i giorni festivi!

Espanol :

Venga a divertirse durante los días festivos

