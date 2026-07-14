Informations pratiques

Attray

14 juillet

Attray Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La commune d’Attray célèbre le 14 juillet 2026 avec les associations locales. Au programme dès 16h jeux pour petits et grands, goûter des enfants à 16h30 et grand banquet populaire offert par la municipalité à 20h (sur inscription). Une buvette sur place accueille les participants.

La municipalité d’Attray et les associations communales unissent leurs forces pour offrir une Fête Nationale mémorable et chaleureuse. Le mardi 14 juillet 2026, la population se rassemble pour partager une fin d’après-midi et une soirée riches en animations.

Les festivités démarrent à 16h00 avec l’ouverture de jeux divers adaptés aux petits comme aux grands. À 16h30, les enfants profitent d’un goûter spécialement préparé pour eux. Le point d’orgue de la journée se tient à 20h00 avec un grand banquet populaire offert par la mairie (inscription obligatoire au préalable). Une buvette associative attend les visiteurs sur place tout au long de l’événement. L’organisation conseille de prévoir de la monnaie pour les consommations. Venez nombreux célébrer la République ! .

Attray 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 88 07

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English :

The town of Attray will celebrate July 14, 2026, with local organizations. The program begins at 4:00 p.m. and includes games for all ages, a children’s snack at 4:30 p.m., and a large community banquet hosted by the municipality at 8:00 p.m. (registration required). A refreshment stand will be avai

L’événement 14 juillet Attray a été mis à jour le 2026-07-05 par OT GRAND PITHIVERAIS