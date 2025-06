14 Juillet au Château de Beaujeu Sens-Beaujeu 14 juillet 2025 19:00

Cher

14 Juillet au Château de Beaujeu Sens-Beaujeu Cher

Début : 2025-07-14 19:00:00

2025-07-14

Venez fêter le 14 Juillet au son du groupe « JACE » et assister à la retraite aux flambeaux et au feu d’artifice à la nuit tombée.

Restauration et buvette sur place à partir de 19h

Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 77 79 34 secretariat@sens-beaujeu.fr

English :

Come and celebrate July 14th to the sound of the « Get Wild » band and watch the fireworks at nightfall.

Catering and refreshments on site.

German :

Feiern Sie den 14. Juli zu den Klängen der Band « Get Wild » und sehen Sie sich das Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit an.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Venite a festeggiare il 14 luglio al suono della band « Get Wild » e assistete ai fuochi d’artificio al calar del sole.

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Venga a celebrar el 14 de julio al son de la banda « Get Wild » y contemple los fuegos artificiales al anochecer.

Catering y refrescos in situ.

