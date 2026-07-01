Informations pratiques

Montigny

14 juillet

Montigny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Montigny célèbre la Fête Nationale les 13 et 14 juillet 2026. Le lundi dès 21h30, la commune propose un concert, une retraite aux flambeaux, un feu d’artifice et un bal populaire. Le mardi à 16h30, le Comité des Fêtes organise des jeux pour tous, suivis d’une saucissonnade offerte à 18h30.

La commune de Montigny sort le grand jeu pour célébrer la Fête Nationale 2026 avec un programme festif étalé sur deux jours. Les réjouissances débutent le lundi 13 juillet dès 21h30 dans la cour de la mairie avec le concert de l’harmonie de Neuville-aux-Bois. À partir de 22h30, la traditionnelle retraite aux flambeaux illumine les rues, suivie du grand feu d’artifice et du bal populaire pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Le mardi 14 juillet, les animations reprennent à 16h30 sous l’impulsion du Comité des Fêtes, qui orchestre des jeux variés pour les petits et les grands. Pour clore ce beau week-end de partage, la municipalité invite l’ensemble des habitants à partager une grande saucissonnade offerte à 18h30. Un rendez-vous estival incontournable au cœur du territoire ! .

Montigny 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 88 14

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English :

Montigny will celebrate Bastille Day on July 13 and 14, 2026. On Monday, starting at 9:30 p.m., the town will host a concert, a torchlight procession, a fireworks display, and a community dance. On Tuesday at 4:30 p.m., the Festival Committee will host games for everyone, followed by a free sausage feast at 6:30 p.m.

L’événement 14 juillet Montigny a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GRAND PITHIVERAIS