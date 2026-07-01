Informations pratiques

Pithiviers-le-Vieil

14 juillet

Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Pithiviers-le-Vieil célèbre la Fête Nationale le mardi 14 juillet 2026. Dès 19h00, la cour de l’école accueille un repas et des jeux. À 22h00, la retraite aux flambeaux lance la descente vers l’étang pour le grand feu d’artifice de 23h00, avant le retour du bal populaire jusqu’à 1h00.

La commune de Pithiviers-le-Vieil invite ses habitants et les visiteurs de passage à célébrer la Fête Nationale le mardi 14 juillet 2026 lors d’une soirée mémorable. Les festivités débutent dès 19h00 dans la cour de l’école avec un repas convivial et des animations de jeux ouverts à tous.

À 22h00, la traditionnelle retraite aux flambeaux s’élance pour une descente lumineuse en direction de l’étang. C’est dans ce cadre naturel unique qu’est tiré le grand feu d’artifice à 23h00, illuminant le ciel et le plan d’eau. Après le spectacle pyrotechnique, le public rejoint la cour de l’école pour prolonger la nuit au rythme du bal populaire programmé jusqu’à 1h00 du matin. Un rendez-vous estival idéal pour partager un grand moment de cohésion locale. .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 25 12

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English :

Pithiviers-le-Vieil celebrates Bastille Day on Tuesday, July 14, 2026. Starting at 7:00 p.m., the schoolyard will host a meal and games. At 10:00 p.m., a torchlight procession will lead the way down to the pond for the grand fireworks display at 11:00 p.m., followed by a community dance that will continue until 1:00 a.m.

L’événement 14 juillet Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GRAND PITHIVERAIS