140 BPM – Théâtre des tilleuls Chevaigné 26 juin 2025

Une performance poétique et engagée.

Dans 140 BPM, Mélissa Plaza, ancienne footballeuse professionnelle, livre un spectacle à cœur ouvert et à corps perdu.

Embarquez pour un voyage poético-subversif à 140 battements par minute !

Avec elle, vous découvrez le sport sous toutes ses coutures, ce qu’il répare, ce qu’il fracture. Et puis la colère, belle et légitime qui en résulte et dans laquelle l’artiste trempe bien volontiers sa plume.

À travers des textes intenses et introspectifs, elle nous partage un récit très personnel qui entre inévitablement en résonance avec nos vies, nos vies de femmes et d’hommes. Chaque texte de slam est sublimé par les créations sonores de Bleubec. Un show électrisant qui sonne comme une ode à la résilience et à l’émancipation.

Melissa part au festival d’Avignon au mois de juillet, pour l’aider à financer sa prestation, vous pouvez faire un don en cliquant sur ce lien: [https://kengo.bzh/projet/5039/140-bpm](https://kengo.bzh/projet/5039/140-bpm)

Théâtre des tilleuls rue de la priouté, Chevaigné 35 Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine