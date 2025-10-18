14e Course pédestre de la Chalette Vandy
14e Course pédestre de la Chalette Vandy samedi 18 octobre 2025.
14e Course pédestre de la Chalette
Vandy Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
2 parcours 5km et 10,6km Nombreux lots et tirage au sort
.
Vandy 08400 Ardennes Grand Est
English :
2 courses: 5km and 10.6km Numerous prizes and draws
German :
2 Strecken: 5km und 10,6km Zahlreiche Preise und Verlosung
Italiano :
2 percorsi: 5 km e 10,6 km Tanti premi ed estrazioni
Espanol :
2 recorridos: 5 km y 10,6 km Muchos premios y sorteos
L’événement 14e Course pédestre de la Chalette Vandy a été mis à jour le 2025-10-13 par Ardennes Tourisme