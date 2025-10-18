14e Course pédestre de la Chalette Vandy

14e Course pédestre de la Chalette Vandy samedi 18 octobre 2025.

14e Course pédestre de la Chalette

Vandy Ardennes

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

2 parcours 5km et 10,6km Nombreux lots et tirage au sort

Vandy 08400 Ardennes Grand Est

English :

2 courses: 5km and 10.6km Numerous prizes and draws

German :

2 Strecken: 5km und 10,6km Zahlreiche Preise und Verlosung

Italiano :

2 percorsi: 5 km e 10,6 km Tanti premi ed estrazioni

Espanol :

2 recorridos: 5 km y 10,6 km Muchos premios y sorteos

