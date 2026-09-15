14e édition du vide-grenier du Bas-Chantenay Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 07:00 –

Gratuit : non 10 € l’emplacement 2,50 m sur 1,50 m de profondeur Infos et réservations par téléphone ?? sur ce numéro 07 69 89 81 23, sur rendez-vous ou par mail à Maindanslamain.a@yahoo.com Tout public

Cette année, c’est la 14e édition du vide-grenier du Bas-Chantenay, organisé par l’association Main dans la Main Bonamateke ! Il aura lieu le 11 octobre 2026 devant la Mairie annexe de Chantenay, place de Liberté, rue de la Constitution et rue de la Mutualité.10 € l’emplacement 2,50 m sur 1,50 m de profondeur.Restaurant et buvette (et toilettes) sur place. Parking gratuit à 2 minutes du site. Jeux pour enfants, structure gonflable et manège, pêche aux canards.Informations et réservations par téléphone au 07 69 89 81 23, sur rendez-vous à la permanence de l’association à l’adresse suivante : Maison de Quartier du Dix (place des Garennes 44100 Nantes) ou par mail maindanslamain.a@yahoo.com pour ceux qui ne peuvent pas venir à la permanence de l’association.Premier arrivé, premier installé ????Arrivée des exposants : 6h – Départ des exposants : 17h30-18hArrivée des visiteurs : 7h

Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes 44100

07 69 89 81 23



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