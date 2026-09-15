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14e édition du vide-grenier du Bas-Chantenay Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes

dimanche 11 octobre 2026 · Mairie annexe de Chantenay place de liberté · Nantes

14e édition du vide-grenier du Bas-Chantenay Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
07:00
Lieu
Mairie annexe de Chantenay place de liberté
Adresse
Mairie annexe de Chantenay
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
10 € l'emplacement 2,50 m sur 1,50 m de profondeur Infos et réservations par téléphone ?? sur ce numéro 07 69 89 81 23, sur rendez-vous ou par mail à Maindanslamain.a@yahoo.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 07:00 –
Gratuit : non 10 € l’emplacement 2,50 m sur 1,50 m de profondeur Infos et réservations par téléphone ?? sur ce numéro 07 69 89 81 23, sur rendez-vous ou par mail à Maindanslamain.a@yahoo.com Tout public 

Cette année, c’est la 14e édition du vide-grenier du Bas-Chantenay, organisé par l’association Main dans la Main Bonamateke ! Il aura lieu le 11 octobre 2026 devant la Mairie annexe de Chantenay, place de Liberté, rue de la Constitution et rue de la Mutualité.10 € l’emplacement 2,50 m sur 1,50 m de profondeur.Restaurant et buvette (et toilettes) sur place. Parking gratuit à 2 minutes du site. Jeux pour enfants, structure gonflable et manège, pêche aux canards.Informations et réservations par téléphone au 07 69 89 81 23, sur rendez-vous à la permanence de l’association à l’adresse suivante : Maison de Quartier du Dix (place des Garennes 44100 Nantes) ou par mail maindanslamain.a@yahoo.com pour ceux qui ne peuvent pas venir à la permanence de l’association.Premier arrivé, premier installé ????Arrivée des exposants : 6h – Départ des exposants : 17h30-18hArrivée des visiteurs : 7h

Mairie annexe de Chantenay place de liberté Nantes 44100
07 69 89 81 23


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