14e marché de Noël Salle des sports Vaux

14e marché de Noël

Salle des sports Les Trillers Vaux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Plongez dans la magie de Noël grâce à ce 14ème marché de Noël.

Salle des sports Les Trillers Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 84 17 comite-jumelage-vaux@orange.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas at this 14th Christmas market.

German :

Tauchen Sie auf dem 14. Weihnachtsmarkt in den Zauber der Weihnacht ein.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale in questo 14° mercatino.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad en este 14º mercado navideño.

