14e marché de Noël Salle des sports Vaux
14e marché de Noël Salle des sports Vaux samedi 6 décembre 2025.
14e marché de Noël
Salle des sports Les Trillers Vaux Allier
Tarif :
Date et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Plongez dans la magie de Noël grâce à ce 14ème marché de Noël.
Salle des sports Les Trillers Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 84 17 comite-jumelage-vaux@orange.fr
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas at this 14th Christmas market.
German :
Tauchen Sie auf dem 14. Weihnachtsmarkt in den Zauber der Weihnacht ein.
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale in questo 14° mercatino.
Espanol :
Sumérjase en la magia de la Navidad en este 14º mercado navideño.
L’événement 14e marché de Noël Vaux a été mis à jour le 2025-07-15 par Montluçon Tourisme