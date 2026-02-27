14E TRAIL DES LUCIOLES

Frontignan Hérault

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Trail et marche nordique de nuit, organisé par le TriRun Frontignan.Chaque année le Tri Run de Frontignan vous invite à partager une soirée de course à pied sur les sentiers de la Gardiole entre terre et mer, dans un cadre exceptionnel à découvrir en solo ou en duo de nuit, à votre rythme.Trail et marche nordique, 7 et 15 km.En préambule du trail, à partir de 17h, faites une belle action en participant à la marche ou course solidaire de 4 km (sans classement, à votre rythme) pour soutenir l’association Les Amis de Joël Forever. Tous les fonds seront reversés au profit de la recherche médicale et de l’aide aux familles touchées par les maladies pédiatriques graves. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie

English :

Trail and Nordic walking at night, organized by TriRun Frontignan.

