14ème biennale de Roum’Art Salle Poluvalente Roumare

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 10:00:00
fin : 2026-03-08 13:00:00
2026-03-06
L’Association Culturelle à Roumare vous invite à sa 14ème biennale de Roum’Art ce 6, 7 et 8 mars.
Les membres de l’association vous présenteront les productions réalisées durant leurs ateliers pratiques.
La municipalité vous offrira un pot de l’amitié au cours du vernissage du vendredi 6 à partir de 18h.
Venez nombreux ! .
Salle Poluvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 59 95 25 langlois.maud54@orange.fr
