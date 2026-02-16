14ème biennale de Roum’Art Salle Poluvalente Roumare

14ème biennale de Roum’Art

Salle Poluvalente Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-08 13:00:00

2026-03-06

L’Association Culturelle à Roumare vous invite à sa 14ème biennale de Roum’Art ce 6, 7 et 8 mars.

Les membres de l’association vous présenteront les productions réalisées durant leurs ateliers pratiques.

La municipalité vous offrira un pot de l’amitié au cours du vernissage du vendredi 6 à partir de 18h.

Venez nombreux ! .

Salle Poluvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 59 95 25 langlois.maud54@orange.fr

