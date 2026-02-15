14ème Cabaret à Virelade Virelade

14ème Cabaret à Virelade

Place de la Halle Virelade Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Préparez-vous à être éblouis sous les projecteurs de notre 14ème cabaret ! Chansons envoûtantes, danses enflammées et lumières étincelantes vous attendent pour une soirée inoubliable.

Réservez votre place dès maintenant et plongez dans la magie de la scène ! .

Place de la Halle Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

