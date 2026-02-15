14ème Cabaret à Virelade Virelade
14ème Cabaret à Virelade samedi 7 mars 2026.
Place de la Halle Virelade Gironde
Tarif : 12 EUR
2026-03-07
2026-03-07
Préparez-vous à être éblouis sous les projecteurs de notre 14ème cabaret ! Chansons envoûtantes, danses enflammées et lumières étincelantes vous attendent pour une soirée inoubliable.
Réservez votre place dès maintenant et plongez dans la magie de la scène ! .
Place de la Halle Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 02 35 87 alunichoeur@gmail.com
