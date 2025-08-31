14ème chevauchée populaire et repas dansant Durlinsdorf
14ème chevauchée populaire et repas dansant Durlinsdorf dimanche 31 août 2025.
14ème chevauchée populaire et repas dansant
5 rue du Wasen Durlinsdorf Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-08-31 09:00:00
2025-08-31
Parcours de 20km accessible aux calèches Collation à mis parcours Repas avec animation dansante. Inscription souhaitée avant le 20 août 2025 au 06 78 58 11 24.
Parcours fléché d’environ 20 km Accessible aux calèches Collation à mi-parcours
Repas dansant animé par JEAN-LOUIS (Jambon braisé, frites, salade,dessert, café)
Inscription avant le 20 août + VACCINS &ASSURANCES RC OBLIGATOIRES
Renseignements aux 06.08.16.92.31 ou 06.78.58.11.24 .
5 rue du Wasen Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 16 92 31 westernevasion@yahoo.fr
English :
20km route accessible to horse-drawn carriages Snack at mid-route Meal with dancing entertainment. Registration required before August 20, 2025 on 06 78 58 11 24.
German :
20 km lange Strecke, die auch für Kutschen zugänglich ist Imbiss bei mis parcours Mahlzeit mit Tanzeinlage. Anmeldung vor dem 20. August 2025 unter 06 78 58 11 24 erwünscht.
Italiano :
Percorso di 20 km accessibile alle carrozze trainate da cavalli Merenda alla fine del percorso Pasto con ballo. Iscrizione obbligatoria entro il 20 agosto 2025 al numero 06 78 58 11 24.
Espanol :
Recorrido de 20 km accesible en coche de caballos Merienda al final del recorrido Comida con baile. Inscripción obligatoria antes del 20 de agosto de 2025 en el 06 78 58 11 24.
