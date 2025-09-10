14ème Cours St Paul sur les Cancers de la Prostate et de la Vessie 2025 Westminster Hôtel & Spa Nice

14ème Cours St Paul sur les Cancers de la Prostate et de la Vessie 2025 Westminster Hôtel & Spa Nice mercredi 10 septembre 2025.

Alpes-Maritimes

14ème Cours St Paul sur les Cancers de la Prostate et de la Vessie 2025 Westminster Hôtel & Spa 27 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-10

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-10

Ce cours est le reflet de la prise en charge multidisciplinaire essentielle du cancer de la prostate, avec les urologues, radiothérapeutes, oncologues médicaux, médecins de l’imagerie, pathologistes, biologistes…

.

Westminster Hôtel & Spa 27 Promenade des Anglais

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 14ème Cours St Paul sur les Cancers de la Prostate et de la Vessie 2025

This course naturally reflects the essential multidisciplinary management of prostate cancer, which requires exchange and consultation between all the players involved: urologists, radiotherapists, medical oncologists, imaging physicians, pathologists, biologists, whose Common Shared Objective (CSO) is the patient.

German : 14ème Cours St Paul sur les Cancers de la Prostate et de la Vessie 2025

Dieser Kurs spiegelt die wesentliche multidisziplinäre Behandlung von Prostatakrebs wider, bei der Urologen, Strahlentherapeuten, medizinische Onkologen, Ärzte für bildgebende Verfahren, Pathologen, Biologen…

Italiano : 14ème Cours St Paul sur les Cancers de la Prostate et de la Vessie 2025

Questo corso riflette l’essenziale gestione multidisciplinare del cancro alla prostata, che coinvolge urologi, radioterapisti, oncologi medici, medici di imaging, patologi, biologi…

Espanol : 14ème Cours St Paul sur les Cancers de la Prostate et de la Vessie 2025

Este curso refleja el tratamiento multidisciplinar esencial del cáncer de próstata, en el que participan urólogos, radioterapeutas, oncólogos médicos, médicos especialistas en diagnóstico por imagen, patólogos, biólogos…

L’événement 14ème Cours St Paul sur les Cancers de la Prostate et de la Vessie 2025 Nice a été mis à jour le 2025-02-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur