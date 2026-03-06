14ème Course des Lavoirs Espace Porte de Moselle Danne-et-Quatre-Vents

14ème Course des Lavoirs

Espace Porte de Moselle 18 Chemin du Roth Danne-et-Quatre-Vents Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

14e Course des Lavoirs du Sports Loisirs Club de Danne-et-Quatre Vents. 12 km pour découvrir de jolis sous-bois et sentiers méconnus!Tout public

Espace Porte de Moselle 18 Chemin du Roth Danne-et-Quatre-Vents 57370 Moselle Grand Est +33 6 64 73 10 57 jjeanluc@live.fr

English :

14th Course des Lavoirs by the Sports Loisirs Club de Danne-et-Quatre Vents. 12 km to discover beautiful undergrowth and little-known paths!

