14ème Course des Lavoirs Espace Porte de Moselle Danne-et-Quatre-Vents

Espace Porte de Moselle 18 Chemin du Roth Danne-et-Quatre-Vents Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00
14e Course des Lavoirs du Sports Loisirs Club de Danne-et-Quatre Vents. 12 km pour découvrir de jolis sous-bois et sentiers méconnus!Tout public
Espace Porte de Moselle 18 Chemin du Roth Danne-et-Quatre-Vents 57370 Moselle Grand Est +33 6 64 73 10 57 jjeanluc@live.fr
English :
14th Course des Lavoirs by the Sports Loisirs Club de Danne-et-Quatre Vents. 12 km to discover beautiful undergrowth and little-known paths!
