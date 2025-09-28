14ÈME COURSE ET MARCHE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Clapiers

14ÈME COURSE ET MARCHE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Esplanade Jean Jaurès Clapiers Hérault

Le Comité de l’Hérault de la Ligue contre le Cancer organise, avec le concours de la Ville de Clapiers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, sa traditionnelle Course le dimanche 28 septembre.

Cette matinée conviviale, non chronométrée, pour soutenir la Ligue propose, des courses de 1 km, 4 km et 10 km, des marches de 1 km et 4 km ainsi que des Cani cross et cani marche, une tombola et diverses animations au kiosque Daniel Vermande dès 8h30. .

Esplanade Jean Jaurès Clapiers 34830 Hérault Occitanie

