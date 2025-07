14ème édition de Fiesta Mômes Centre-ville Argelès-Gazost

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Le parc thermal d’Argelès-Gazost se transforme en village pour enfants, le temps d’une journée !

Jeux gonflables pour enfants, spectacles, animations, atelier maquillage, stands de gourmandises… pour tous les goûts et pour tous les âges !

+33 5 62 97 22 66

English :

The Argelès-Gazost spa park is transformed into a children?s village for the day!

Inflatable games for children, shows, entertainment, face-painting workshop, food stalls? something for all tastes and all ages!

German :

Der Thermalpark von Argelès-Gazost verwandelt sich für einen Tag in ein Kinderdorf!

Aufblasbare Spiele für Kinder, Shows, Animationen, Schminkworkshops, Stände mit Leckereien? für jeden Geschmack und jedes Alter!

Italiano :

Il parco termale di Argelès-Gazost si trasforma per un giorno in un villaggio per bambini!

Giochi gonfiabili per bambini, spettacoli, animazione, laboratorio di pittura sul viso, stand gastronomici: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età!

Espanol :

El parque termal de Argelès-Gazost se transforma por un día en una aldea infantil

Juegos hinchables para niños, espectáculos, animaciones, taller de pintura de caras, puestos de comida… ¡para todos los gustos y todas las edades!

