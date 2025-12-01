14ème édition de la course du solstice Rue de Meerbusch Fouesnant

14ème édition de la course du solstice

Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant Finistère

2025-12-20 17:27:00

2025-12-21

2025-12-20

Alors que le coucher de soleil est prévu à 17 h 27, samedi 20 décembre 2025, ce sera l’occasion pour 90 coureurs de prendre le départ de la course du solstice.

Au départ de la pointe de Mousterlin, des boucles de 1 935 m sur sont prévues.

La nuit la plus longue de l’année

Comme toujours, il faudra attendre la nuit la plus longue de l’année qui, selon l’éphéméride, aura lieu cette année le samedi 20 décembre.

Le départ sera donné à 17 h 27 et la course prendra fin au lever du soleil à 9 h 01.

Durant tout ce temps, soit 15 h 34, les inscrits pourront marcher, courir autour de la pointe de Mousterlin.

Pas de classement, chacun va à son rythme. .

