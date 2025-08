14ème édition de la nuit du court métrage Le bonheur Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux

14ème édition de la nuit du court métrage Le bonheur Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux vendredi 22 août 2025.

14ème édition de la nuit du court métrage Le bonheur

Place Bertrand de Born Le Vox Montignac-Lascaux Dordogne

Trois heures de court-métrages sur le thème du « BONHEUR » , avec un entracte et un cocktail offert aux spectateurs. Cette année, la programmation inclura le César du Meilleur Film de Court Métrage d’Animation BEURK ! de Loïc Espuche., 13 min, produit par Manon Messiant, Juliette Marquet.

Place Bertrand de Born Le Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24 cinema@ville-montignac.com

English : 14ème édition de la nuit du court métrage Le bonheur

Three hours of short films on the theme of « HAPPINESS », with an intermission and cocktail reception. This year’s program includes the César for Best Animated Short Film: BEURK! by Loïc Espuche, 13 min, produced by Manon Messiant, Juliette Marquet.

German : 14ème édition de la nuit du court métrage Le bonheur

Drei Stunden Kurzfilme zum Thema « BONHEUR » , mit einer Pause und einem Cocktail, der den Zuschauern angeboten wird. Das diesjährige Programm umfasst den César für den besten animierten Kurzfilm: BEURK! von Loïc Espuche, 13 Min., produziert von Manon Messiant, Juliette Marquet.

Italiano :

Tre ore di cortometraggi sul tema della « FELICITÀ », con un intervallo e un cocktail offerto al pubblico. Il programma di quest’anno comprende il César per il miglior cortometraggio d’animazione: BEURK ! di Loïc Espuche, 13 minuti, prodotto da Manon Messiant, Juliette Marquet.

Espanol : 14ème édition de la nuit du court métrage Le bonheur

Tres horas de cortometrajes sobre el tema de la « FELICIDAD », con un intervalo y un cóctel ofrecido al público. El programa de este año incluirá el César al mejor cortometraje de animación: BEURK ! de Loïc Espuche, 13 min, producido por Manon Messiant, Juliette Marquet.

