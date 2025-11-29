14ème édition du Bike & Run de Sedan

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif dossard du 01 Jan au 08 Jan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Au programme un parcours rapide de 10 km en duo — alternance de course à pied et de vélo, rythme et complicité garantis ! Prépare tes baskets, gonfle ton pneu, et viens partager une belle aventure sportive à Sedan !À très vite sur la ligne de départ !S’inscrire

.

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est sedantriathlon@gmail.com

English :

On the program: a fast 10 km duo course? alternating running and cycling, rhythm and complicity guaranteed! Get your sneakers ready, pump up your tires, and come and share a great sporting adventure in Sedan! See you soon at the starting line!

L’événement 14ème édition du Bike & Run de Sedan Sedan a été mis à jour le 2025-11-26 par Ardennes Tourisme