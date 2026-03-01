14ème édition Les Boucles de l’Acier Florange

14ème édition Les Boucles de l’Acier

29 avenue du Collège Florange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 13:30:00

Date(s) :

2026-03-29

La 14e édition des Boucles de l’Acier, organisée par le FOC Athlétisme, vous donne rendez-vous au stade du Haut Kême à Florange pour un événement sportif incontournable.

Prêt(e) à relever le défi et à défier le chrono ?

Les Boucles de l’Acier proposent un parcours de 10 km rapide et technique, idéal pour la performance et la quête d’une qualification aux championnats de France, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Une course enfants de 500 m est organisée juste après sur la piste du stade, permettant aux plus jeunes de vivre leur première expérience de compétition.

Une course de 5 km est également proposée, accessible à tous les niveaux.

Que vous soyez compétiteur aguerri ou amateur passionné, venez partager un moment sportif et convivial au cœur de Florange !

Sur inscription.Tout public

0 .

29 avenue du Collège Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 58 18 14

English :

The 14th Boucles de l’Acier, organized by FOC Athlétisme, takes place at the Stade du Haut Kême in Florange for an unmissable sporting event.

Ready to take up the challenge and beat the clock?

The Boucles de l?Acier features a fast, technical 10 km course, ideal for performance and qualification for the French championships, all in a warm and friendly atmosphere.

A 500 m children?s race is organized immediately afterwards on the stadium track, giving the youngest runners their first competitive experience.

A 5 km race is also on offer, accessible to all levels.

Whether you’re a seasoned competitor or a passionate amateur, come and share a sporting and convivial moment in the heart of Florange!

Registration required.

