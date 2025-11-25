14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Ouverture du 14ème festival de l’Utopie dans les toiles.
19h Cérémonie d’ouverture.
20h30 Projection en avant-première du film Sauvage.
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Camille Ponsin.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage
Opening of the 14th Utopie dans les toiles festival.
7pm: Opening ceremony.
8:30pm: Preview screening of the film Sauvage.
Followed by a meeting with director Camille Ponsin.
German : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage
Eröffnung des 14. Festivals Utopie in den Leinwänden .
19 Uhr: Eröffnungszeremonie.
20.30 Uhr: Vorpremiere des Films Sauvage.
Danach folgt ein Treffen mit dem Regisseur Camille Ponsin.
Italiano :
Apertura del 14° Festival Utopia su tela.
19.00: Cerimonia di apertura.
20.30: Proiezione in anteprima del film Sauvage.
A seguire incontro con il regista Camille Ponsin.
Espanol : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage
Inauguración de la 14ª edición del Festival Utopía sobre Lienzo.
19.00 h: Ceremonia de inauguración.
20.30 h: preestreno de la película Sauvage.
A continuación, encuentro con el director Camille Ponsin.
