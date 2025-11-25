14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Ouverture du 14ème festival de l’Utopie dans les toiles.

19h Cérémonie d’ouverture.

20h30 Projection en avant-première du film Sauvage.

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Camille Ponsin.

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage

Opening of the 14th Utopie dans les toiles festival.

7pm: Opening ceremony.

8:30pm: Preview screening of the film Sauvage.

Followed by a meeting with director Camille Ponsin.

German : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage

Eröffnung des 14. Festivals Utopie in den Leinwänden .

19 Uhr: Eröffnungszeremonie.

20.30 Uhr: Vorpremiere des Films Sauvage.

Danach folgt ein Treffen mit dem Regisseur Camille Ponsin.

Italiano :

Apertura del 14° Festival Utopia su tela.

19.00: Cerimonia di apertura.

20.30: Proiezione in anteprima del film Sauvage.

A seguire incontro con il regista Camille Ponsin.

Espanol : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Avant-première du film sauvage

Inauguración de la 14ª edición del Festival Utopía sobre Lienzo.

19.00 h: Ceremonia de inauguración.

20.30 h: preestreno de la película Sauvage.

A continuación, encuentro con el director Camille Ponsin.

