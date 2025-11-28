14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
14ème festival de l'Utopie dans les toiles Détours
Cinéma l'Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
vendredi 28 novembre 2025.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
28 novembre 2025
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Nous accueillerons le réalisateur Philippe Petit pour son film Détours.
Cinéma l'Utopie
3 Rue de la Duchesse
Sainte-Livrade-sur-Lot 47110
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
English : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours
We welcome director Philippe Petit for his film Détours.
German : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours
Wir begrüßen den Regisseur Philippe Petit für seinen Film Détours.
Italiano :
Diamo il benvenuto al regista Philippe Petit per il suo film Détours.
Espanol : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours
Damos la bienvenida al director Philippe Petit por su película Détours.
