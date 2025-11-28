14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Nous accueillerons le réalisateur Philippe Petit pour son film Détours.

Nous accueillerons le réalisateur Philippe Petit pour son film Détours. .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours

We welcome director Philippe Petit for his film Détours.

German : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours

Wir begrüßen den Regisseur Philippe Petit für seinen Film Détours.

Italiano :

Diamo il benvenuto al regista Philippe Petit per il suo film Détours.

Espanol : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours

Damos la bienvenida al director Philippe Petit por su película Détours.

L’événement 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Détours Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot