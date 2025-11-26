14ème festival de l’Utopie dans les toiles DIDI Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

14ème festival de l’Utopie dans les toiles DIDI

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Projection du film DIDI (en vostfr) de Sean Wang, suivi d’un atelier ludique sur le montage animé par Alice Reinaldo, médiatrice cinéma.

Film recommandé par le ciné-club jeune.

Sur inscription.

Projection du film DIDI (en vostfr) de Sean Wang, suivi d’un atelier ludique sur le montage animé par Alice Reinaldo, médiatrice cinéma.

Film recommandé par le ciné-club jeune.

Sur inscription. .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles DIDI

Screening of Sean Wang’s film DIDI, followed by a fun workshop on editing led by Alice Reinaldo, film mediator.

Film recommended by the ciné-club jeune.

Registration required.

German : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles DIDI

Vorführung des Films DIDI (in vostfr) von Sean Wang, gefolgt von einem spielerischen Workshop zum Thema Montage unter der Leitung von Alice Reinaldo, Filmvermittlerin.

Vom jungen Filmclub empfohlener Film.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Proiezione di DIDI di Sean Wang, seguita da un divertente laboratorio di montaggio condotto da Alice Reinaldo, mediatrice cinematografica.

Film consigliato dal ciné-club jeune.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles DIDI

Proyección de DIDI, de Sean Wang, seguida de un divertido taller de montaje dirigido por Alice Reinaldo, mediadora cinematográfica.

Película recomendada por el ciné-club jeune.

Inscripción obligatoria.

L’événement 14ème festival de l’Utopie dans les toiles DIDI Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot