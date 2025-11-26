14ème festival de l’Utopie dans les toiles Faits Divers Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

14ème festival de l’Utopie dans les toiles Faits Divers

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Nous accueillerons une nouvelle fois Nicolas Potin pour une conférence sur le réalisateur Raymond Depardon après la projection du film documentaire Faits Divers.

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Faits Divers

Once again, we welcome Nicolas Potin for a talk on director Raymond Depardon, following the screening of the documentary film Faits Divers.

German : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Faits Divers

Wir begrüßen erneut Nicolas Potin für einen Vortrag über den Regisseur Raymond Depardon im Anschluss an die Vorführung des Dokumentarfilms Faits Divers.

Italiano :

Ancora una volta, dopo la proiezione del film documentario Faits Divers, accoglieremo Nicolas Potin per una conferenza sul regista Raymond Depardon.

Espanol : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Faits Divers

Una vez más, recibiremos a Nicolas Potin para una charla sobre el director Raymond Depardon tras la proyección del documental Faits Divers.

