14ème festival de l’Utopie dans les toiles Le secret des mésanges Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

14ème festival de l’Utopie dans les toiles Le secret des mésanges

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Projection du film animé Le secret des mésanges, suivi d’un atelier d’animation en papier découpé animé par Julien Allard, animateur 2D.

Sur inscription. .

+33 5 53 40 27 83

English : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Le secret des mésanges

Screening of the animated film Le secret des mésanges, followed by a paper-cut animation workshop led by Julien Allard, 2D animator.

German : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Le secret des mésanges

Vorführung des Animationsfilms Le secret des mésanges (Das Geheimnis der Meisen), gefolgt von einem Workshop über Scherenschnitt-Animation, der von Julien Allard, einem 2D-Animator, geleitet wird.

Italiano :

Proiezione del film d’animazione Le secret des mésanges, seguita da un laboratorio di animazione in paper-cut condotto da Julien Allard, animatore 2D.

Espanol : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Le secret des mésanges

Proyección de la película de animación Le secret des mésanges, seguida de un taller de animación con recortes de papel dirigido por Julien Allard, animador 2D.

