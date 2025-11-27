14ème festival de l’Utopie dans les toiles Souvent l’Hiver se mutine Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

14ème festival de l’Utopie dans les toiles Souvent l’Hiver se mutine

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Projection du documentaire d’archive Souvent l’hiver se mutine, suivi d’un échange en visioconférence avec le réalisateur Benoit Perraud.

English : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Souvent l’Hiver se mutine

Screening of the archive documentary Souvent l’hiver se mutine, followed by a videoconference with director Benoit Perraud.

German : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Souvent l’Hiver se mutine

Vorführung des Archiv-Dokumentarfilms Souvent l’hiver se meutine, gefolgt von einem Austausch per Videokonferenz mit dem Regisseur Benoit Perraud.

Italiano :

Proiezione del documentario d’archivio Souvent l’hiver se mutine, seguita da una videoconferenza con il regista Benoit Perraud.

Espanol : 14ème festival de l’Utopie dans les toiles Souvent l’Hiver se mutine

Proyección del documental de archivo Souvent l’hiver se mutine, seguida de una videoconferencia con el director Benoit Perraud.

