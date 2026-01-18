14ème Fête de la Truffe à Campagnac-Les-Quercy Campagnac-lès-Quercy

14ème Fête de la Truffe à Campagnac-Les-Quercy

Le Rendez-vous incontournable de Campagnac les Quercy

14ème Fête de la Truffe

Renseignements 06 79 08 38 49/06 99 42 55 60 www.truffe-campagnac-les-quercy.fr

Samedi 31 et dimanche 1 février

Avis aux amateurs, aux fins gourmets ou aux curieux, un beau programme en perspective !

Samedi rdv à 13h45 (devant la mairie face à l’église) pour la randonnée des truffières concours de cavage à 14h30 et la fameuse brouillade à 16h00

Tarif de 10€

Dimanche de 9h à 12h marché aux truffes primé, animations, dégustations de mets truffés, A midi, apéritif truffé, et à partir de 12h au four à pain, vente de pains rt pizzas, de 12h30 à 15h30 repas aux truffes sur réservation. repas gastronomique salle socio-culturelle Tarif: 60€.

Restaurants partenaires: Bar-restaurant Le Causse Campagnac les Quercy 05 53 29 84 93 . Restaurant La Forge St Pompon 05 53 28 89 09

Renseignements 06 79 08 38 49/06 99 42 55 60 www.truffe-campagnac-les-quercy.fr .

Le Bourg Campagnac-lès-Quercy 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 94 64 52

English : 14ème Fête de la Truffe à Campagnac-Les-Quercy

The not-to-be-missed event in Campagnac les Quercy

13th Truffle Festival

Information 06 79 08 38 49/06 73 94 64 52/ www.truffe-campagnac-les-quercy.fr

