14ème fête des arbres et du miel Rue du Vivier Sées

14ème fête des arbres et du miel Rue du Vivier Sées samedi 25 octobre 2025.

14ème fête des arbres et du miel

Rue du Vivier Les jardins du palais d’Argentré Sées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25

La Fête des arbres et du miel est organisée pour la 14ème année consécutive à Sées.

Une vue imprenable sur deux édifices emblématiques de Sées, une ambiance conviviale et des animations feront de nouveau de la Fête des arbres un moment de partage entre le public et les professionnels. .

Rue du Vivier Les jardins du palais d’Argentré Sées 61500 Orne Normandie +33 2 33 27 93 16

English : 14ème fête des arbres et du miel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 14ème fête des arbres et du miel Sées a été mis à jour le 2025-08-22 par Cdc des Sources de l’Orne