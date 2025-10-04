14ème Gala de Charité au profit des enfants du Cambodge Braye-sous-Faye
14ème Gala de Charité au profit des enfants du Cambodge Braye-sous-Faye samedi 4 octobre 2025.
14ème Gala de Charité au profit des enfants du Cambodge
Les Ducs de Richelieu Braye-sous-Faye Indre-et-Loire
Comme chaque année, la soirée est dédiée aux enfants défavorisés du Cambodge.
Chaque somme versée est utilisée au profit des actions de l’association « Au moins un repas AMUR ».
Réservation indispensable.
Les Ducs de Richelieu Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 94 65 48
English :
As every year, the evening is dedicated to underprivileged children in Cambodia.
All proceeds will go to support the work of the « Au moins un repas AMUR » association.
Reservations essential.
German :
Wie jedes Jahr ist der Abend benachteiligten Kindern in Kambodscha gewidmet.
Jeder gezahlte Betrag wird zugunsten der Aktionen des Vereins « Au moins un repas AMUR » verwendet.
Reservierungen sind unbedingt erforderlich.
Italiano :
Come ogni anno, la serata è dedicata ai bambini svantaggiati della Cambogia.
Ogni centesimo donato sarà devoluto all’associazione benefica « Au moins un repas AMUR ».
È indispensabile la prenotazione.
Espanol :
Como cada año, la velada está dedicada a los niños desfavorecidos de Camboya.
Cada céntimo donado se destinará a la organización benéfica « Au moins un repas AMUR ».
Imprescindible reservar.
