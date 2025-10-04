14ème Gala de Charité au profit des enfants du Cambodge Braye-sous-Faye

14ème Gala de Charité au profit des enfants du Cambodge Braye-sous-Faye samedi 4 octobre 2025.

14ème Gala de Charité au profit des enfants du Cambodge

Les Ducs de Richelieu Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Comme chaque année, la soirée est dédiée aux enfants défavorisés du Cambodge.

Chaque somme versée est utilisée au profit des actions de l’association « Au moins un repas AMUR ».

Réservation indispensable.

Les Ducs de Richelieu Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 94 65 48

English :

As every year, the evening is dedicated to underprivileged children in Cambodia.

All proceeds will go to support the work of the « Au moins un repas AMUR » association.

Reservations essential.

German :

Wie jedes Jahr ist der Abend benachteiligten Kindern in Kambodscha gewidmet.

Jeder gezahlte Betrag wird zugunsten der Aktionen des Vereins « Au moins un repas AMUR » verwendet.

Reservierungen sind unbedingt erforderlich.

Italiano :

Come ogni anno, la serata è dedicata ai bambini svantaggiati della Cambogia.

Ogni centesimo donato sarà devoluto all’associazione benefica « Au moins un repas AMUR ».

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Como cada año, la velada está dedicada a los niños desfavorecidos de Camboya.

Cada céntimo donado se destinará a la organización benéfica « Au moins un repas AMUR ».

Imprescindible reservar.

