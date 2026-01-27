14ÈME MARCHÉ AUX TRUFFES O SAVEURS O SAVEURS Rouffiac-Tolosan

14ÈME MARCHÉ AUX TRUFFES O SAVEURS

O SAVEURS 8 Place des Ormeaux Rouffiac-Tolosan Haute-Garonne

Venez acheter des truffes, déguster et découvrir les bouchée à la truffe du Chef Biasibetti.

Comme à son habitude depuis 14 ans, le Chef Biasibetti David et son équipe installeront les fourneaux et vous proposeront à déguster des tartines grillées au beurre truffé, du risotto, des oeufs brouillés, des minis burger à la truffe et d’autres surprises (à partir de 5 euros la bouchée).

Seront également à la vente des soupes, du beurre à la truffe, et des mignardises.

Vous pourrez également boire un verre.

Des mange-debout sous chapiteau seront installés et une animation musicale avec le trio The Triptychs aura lieu.

Sera servi également du 4 au 12 février 2026 le Menu Spécial Truffe au tarif de 130 euros par personne (hors boissons).

A partir de10h00 pour la vente de truffes fraîches.

A partir de 11h00 pour la Street Food truffée et animation musicale. 5 .

English :

Come and buy truffles, taste and discover Chef Biasibetti’s truffle bouchée.

