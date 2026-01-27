14ÈME MARCHÉ AUX TRUFFES O SAVEURS O SAVEURS Rouffiac-Tolosan
14ÈME MARCHÉ AUX TRUFFES O SAVEURS O SAVEURS Rouffiac-Tolosan dimanche 1 février 2026.
14ÈME MARCHÉ AUX TRUFFES O SAVEURS
O SAVEURS 8 Place des Ormeaux Rouffiac-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez acheter des truffes, déguster et découvrir les bouchée à la truffe du Chef Biasibetti.
Comme à son habitude depuis 14 ans, le Chef Biasibetti David et son équipe installeront les fourneaux et vous proposeront à déguster des tartines grillées au beurre truffé, du risotto, des oeufs brouillés, des minis burger à la truffe et d’autres surprises (à partir de 5 euros la bouchée).
Seront également à la vente des soupes, du beurre à la truffe, et des mignardises.
Vous pourrez également boire un verre.
Des mange-debout sous chapiteau seront installés et une animation musicale avec le trio The Triptychs aura lieu.
Sera servi également du 4 au 12 février 2026 le Menu Spécial Truffe au tarif de 130 euros par personne (hors boissons).
A partir de10h00 pour la vente de truffes fraîches.
A partir de 11h00 pour la Street Food truffée et animation musicale. 5 .
O SAVEURS 8 Place des Ormeaux Rouffiac-Tolosan 31180 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 27 10 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and buy truffles, taste and discover Chef Biasibetti’s truffle bouchée.
L’événement 14ÈME MARCHÉ AUX TRUFFES O SAVEURS Rouffiac-Tolosan a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE