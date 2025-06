14ème Nuit des églises Exposition historique Place de l’église Dœuil-sur-le-Mignon 27 juin 2025 09:00

Charente-Maritime

14ème Nuit des églises Exposition historique

Début : 2025-06-27 09:00:00

fin : 2025-07-07 18:00:00

2025-06-27

1000 ans d’histoire inédite de l’église et du prieuré bénédictin de Doeuil-sur-le-Mignon

Place de l’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Dœuil-sur-le-Mignon 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 26 32 20

English :

1000 years of untold history of the Benedictine church and priory at Doeuil-sur-le-Mignon

German :

1000 Jahre unveröffentlichte Geschichte der Kirche und des Benediktinerpriorats von Doeuil-sur-le-Mignon

Italiano :

1000 anni di storia inedita della chiesa e del priorato benedettino di Doeuil-sur-le-Mignon

Espanol :

1000 años de historia inédita de la iglesia y del priorato benedictino de Doeuil-sur-le-Mignon

